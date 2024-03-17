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Президент “Сочи” Ротенберг: “Балтику” и “Локомотив” могли добивать и обыгрывать

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Президент “Сочи” Борис Ротенберг высказался об игре команды во второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Сочи"
– Поменялся рисунок игры, энергия. “Балтику” и “Локомотив” могли добивать и обыгрывать! Стремление есть. Просто пока чего-то не хватает.

После рестарта сезона в Российской Премьер-Лиге сочинцы провели два матча. В 19-м туре они сыграли вничью с “Балтикой” из Калининграда со счетом 0:0, а в 20-м туре – с московским “Локомотивом” (2:2). В настоящее время южане имеют в собственном активе 13 очков. Они занимают последнее место в турнирной таблице.

Источник: “СЭ”

Сочи Борис Ротенберг Балтика Локомотив
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