– Поменялся рисунок игры, энергия. “Балтику” и “Локомотив” могли добивать и обыгрывать! Стремление есть. Просто пока чего-то не хватает.
После рестарта сезона в Российской Премьер-Лиге сочинцы провели два матча. В 19-м туре они сыграли вничью с “Балтикой” из Калининграда со счетом 0:0, а в 20-м туре – с московским “Локомотивом” (2:2). В настоящее время южане имеют в собственном активе 13 очков. Они занимают последнее место в турнирной таблице.
Источник: “СЭ”
Президент “Сочи” Ротенберг: “Балтику” и “Локомотив” могли добивать и обыгрывать
Президент “Сочи” Борис Ротенберг высказался об игре команды во второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Сочи"