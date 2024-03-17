Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой поделился своими мыслями относительно карьеры хавбека «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука. По словам Мостового, если Миранчук не будет сбавлять в уровне игры, то он сможет рассчитывать на заинтересованность со стороны других европейских клубов. Также Мостовой добавил, что Миранчук сейчас единственный российский футболист, который продолжает выступление в еврокубках.
«В РПЛ Миранчуку надо возвращаться после 34 лет, в Европе у него еще будет большой контракт», - передает слова Мостового «РБ Спорт».
Мостовой: Миранчуку нужно возвращаться в РПЛ после 34 лет
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился рассуждениями о карьере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
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