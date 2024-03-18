Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
15:00
ШинникНе начат
Ленинградец
15:00
ЕнисейНе начат
Тюмень
17:00
АланияНе начат
Химки
17:00
НефтехимикНе начат
Акрон
17:30
СоколНе начат
Арсенал Тула
18:00
ВолгарьНе начат
СКА-Хабаровск
18:00
ТорпедоНе начат
КАМАЗ
19:30
Динамо МхНе начат
Родина
19:30
КубаньНе начат

"РБ Спорт": Кордоба приостановил переговоры с "Краснодаром" о новом контракте

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба поставил на паузу переговоры с клубом о новом контракте.
Фото: Imago
Лучший бомбардир "Краснодара" в текущем сезоне Джон Кордоба решил отложить переговоры с клубом о подписании нового соглашения. Как сообщает "РБ Спорт", причиной такого решения форварда стало увольнение с поста главного тренера "горожан" сербского специалиста Владимира Ивича. О ведении переговоров на тему пролонгации действующего контракта ранее заявлял сам Кордоба.

В зимнее трансферное окно в СМИ появлялись слухи об интересе к Кордобе со стороны клубов из Европы и ОАЭ. Действующий контракт колумбийца с "Краснодаром" рассчитан до лета 2025-го года. В текущем сезоне Джон Кордоба принял участие в 22 матчах за "Краснодар" в чемпионате и кубке России. На его счету 12 голов и 4 результативные передачи во всех турнирах.

Владимир Ивич Джон Кордоба Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • +7
  • Не нравится