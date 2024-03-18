Лучший бомбардир "Краснодара" в текущем сезоне Джон Кордоба решил отложить переговоры с клубом о подписании нового соглашения. Как сообщает "РБ Спорт", причиной такого решения форварда стало увольнение с поста главного тренера "горожан" сербского специалиста Владимира Ивича. О ведении переговоров на тему пролонгации действующего контракта ранее заявлял сам Кордоба.
В зимнее трансферное окно в СМИ появлялись слухи об интересе к Кордобе со стороны клубов из Европы и ОАЭ. Действующий контракт колумбийца с "Краснодаром" рассчитан до лета 2025-го года. В текущем сезоне Джон Кордоба принял участие в 22 матчах за "Краснодар" в чемпионате и кубке России. На его счету 12 голов и 4 результативные передачи во всех турнирах.
"РБ Спорт": Кордоба приостановил переговоры с "Краснодаром" о новом контракте
Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба поставил на паузу переговоры с клубом о новом контракте.
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