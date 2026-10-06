Конте - о финансах клубов АПЛ: в Англии используют базуки, а остальные пользуются пистолетами

Итальянский тренер Антонио Конте сравнил финансовые возможности клубов английской Премьер-лиги с командами из других европейских чемпионатов.

Фото: Getty Images

- Сейчас в Англии используют базуки, тогда как во всех остальных чемпионатах по-прежнему пользуются пистолетами.

При этом Конте подчеркнул, что сам по себе крупный бюджет ещё не гарантирует успешной работы на трансферном рынке - многое зависит от того, насколько рационально клуб распоряжается средствами.Но нужно внимательно относиться к тому, как расходуются деньги. Можно располагать большими средствами, но тратить их необходимо с умом, - приводит слова Конте The Athletic.Итальянец хорошо знаком с английским футболом. В период с 2016 по 2018 год он руководил "Челси", а позднее, с 2021-го по 2023-й, работал в "Тоттенхэме". Последней командой Конте был "Наполи", который специалист покинул после завершения сезона-2025/26.