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Конте - о финансах клубов АПЛ: в Англии используют базуки, а остальные пользуются пистолетами

Итальянский тренер Антонио Конте сравнил финансовые возможности клубов английской Премьер-лиги с командами из других европейских чемпионатов.
Фото: Getty Images
При этом Конте подчеркнул, что сам по себе крупный бюджет ещё не гарантирует успешной работы на трансферном рынке - многое зависит от того, насколько рационально клуб распоряжается средствами.

- Сейчас в Англии используют базуки, тогда как во всех остальных чемпионатах по-прежнему пользуются пистолетами.

Но нужно внимательно относиться к тому, как расходуются деньги. Можно располагать большими средствами, но тратить их необходимо с умом, - приводит слова Конте The Athletic.

Итальянец хорошо знаком с английским футболом. В период с 2016 по 2018 год он руководил "Челси", а позднее, с 2021-го по 2023-й, работал в "Тоттенхэме". Последней командой Конте был "Наполи", который специалист покинул после завершения сезона-2025/26.

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