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Геркус прокомментировал назначение Акавова новым спортдиром "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал назначение Наримана Акавова спортивным директором московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, оценивать специалиста стоит только после первых результатов работы на новой должности.

- Человек в этой должности никогда не работал, а работа очень сложная. Она сильно отличается от работы шеф-скаутом. Это другая специальность, хоть и соседняя.

Возможно, он безумно талантливый человек, вдруг получится. Удачи ему всячески пожелаю, - приводит слова Геркуса "Советский спорт".

До назначения в "Локомотив" Акавов работал в структурах "Спартака" и "Динамо". На новом посту он сменил Дмитрия Ульянова, занимавшего эту должность с ноября 2022 года. После девяти туров РПЛ железнодорожники располагаются на 14-м месте.

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