Геркус прокомментировал назначение Акавова новым спортдиром "Локомотива"

- Человек в этой должности никогда не работал, а работа очень сложная. Она сильно отличается от работы шеф-скаутом. Это другая специальность, хоть и соседняя.
Возможно, он безумно талантливый человек, вдруг получится. Удачи ему всячески пожелаю, - приводит слова Геркуса "Советский спорт".
До назначения в "Локомотив" Акавов работал в структурах "Спартака" и "Динамо". На новом посту он сменил Дмитрия Ульянова, занимавшего эту должность с ноября 2022 года. После девяти туров РПЛ железнодорожники располагаются на 14-м месте.