"Конечно, встретил Захаряна в сборной. Живем в одном номере. Думаю, мы единственные, кто в сборной живет вдвоем. У вас было миллиард вопросов: "Когда Захарян забьет?" Я говорил: "Дайте ему забить, и все пойдет". Вот, забил "Кадису", приехал в хорошем настроении. Надеюсь, Заху прорвет, и он будет дальше забивать и отдавать", - цитирует Тюкавина Sport24.
Арсен Захарян и Константин Тюкавин вызваны на мартовские матчи сборной России с Сербией и Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе "бело-голубых". Игроки выступали вместе за московское "Динамо", Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 31 матч и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Константин Тюкавин в 26-ти встречах забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
Тюкавин - о дружбе с Захаряном: живем в одном номере, думаю, мы единственные, кто в сборной живет вдвоем
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о дружбе с полузащитником "Реал Сосьедад" Арсеном Захаряном.
Фото: ФК "Динамо"