Виктор Гусев с женой были на концерте рок-группы "Пикник" в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", когда на здание было совершено нападение. Как сообщает "СЭ", журналисту и его супруге удалось спастись, сейчас они находятся в безопасности.
Перед концертом группы "Пикник" группа неизвестных людей в камуфляже ворвалась в концертный зал и начала стрельбу. Позже в здании случился пожар. СМИ, со ссылкой на профильные ведомства, сообщают о 40 убитых и более сотни раненных. Все массовые мероприятия в столице в связи с происшествием отменены.
Сборная России, РФС, РПЛ и ряд российских клубов уже выразили соболезнования близким погибших.
"СЭ": Комментатор Виктор Гусев с женой находились в "Крокус Сити Холле" в момент нападения
Спортивный комментатор Виктор Гусев с супругой находились на концерте в "Крокус Сити Холле" в момент трагедии.
Фото: "СЭ"