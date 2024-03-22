Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
1 - 1 1 1
МолдоваЗавершен
Азербайджан
1 - 0 1 0
МонголияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
КосовоЗавершен
Норвегия
1 - 2 1 2
ЧехияЗавершен
Венгрия
1 - 0 1 0
ТурцияЗавершен
Румыния
1 - 1 1 1
Северная ИрландияЗавершен
Нидерланды
4 - 0 4 0
ШотландияЗавершен
Албания
0 - 3 0 3
ЧилиЗавершен
Испания
0 - 1 0 1
КолумбияЗавершен

"СЭ": Комментатор Виктор Гусев с женой находились в "Крокус Сити Холле" в момент нападения

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный комментатор Виктор Гусев с супругой находились на концерте в "Крокус Сити Холле" в момент трагедии.
Фото: "СЭ"
Виктор Гусев с женой были на концерте рок-группы "Пикник" в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", когда на здание было совершено нападение. Как сообщает "СЭ", журналисту и его супруге удалось спастись, сейчас они находятся в безопасности.

Перед концертом группы "Пикник" группа неизвестных людей в камуфляже ворвалась в концертный зал и начала стрельбу. Позже в здании случился пожар. СМИ, со ссылкой на профильные ведомства, сообщают о 40 убитых и более сотни раненных. Все массовые мероприятия в столице в связи с происшествием отменены.

Сборная России, РФС, РПЛ и ряд российских клубов уже выразили соболезнования близким погибших.

Виктор Гусев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится