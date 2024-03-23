Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился комментарием относительно футболиста «Спартака» Квинси Промеса. По словам Дюкова, если есть решение суда и футболист совершил правонарушение, причем вне зависимости от того, в какой стране, он не должен выступать за клуб Российской Премьер-Лиги и должен быть наказан.
«Но окончательного решения суда еще нет. И мне сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение», - передает слова Дюкова «РБ Спорт».
Президент РФС Дюков – о Промесе: мне сложно сказать, действительно ли он совершил правонарушение
Президент РФС Александр Дюков поделился своим мнением касательно нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Фото: ТАСС