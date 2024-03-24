Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
Перенесён
Черноморец
Волгарь
Перенесён
Нефтехимик
Алания
Перенесён
Родина
Шинник
Перенесён
Акрон
Динамо Мх
Перенесён
Химки

Товарищеские матчи. Сборные

Эквадор
23:00
ИталияНе начат

Экс-защитник "Динамо" Рыков: хочу стать главным тренером, но когда это случится, я не знаю

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист московского "Динамо" Владимир Рыков рассказал о планах в своей тренерской карьере.
Фото: ФК "Динамо"
"Сейчас на сборах много тренировок посещал: и у ЦСКА, и у "Рубина". Общался с Юрием Красножаном, который тренирует женскую сборную. Основная задача - работа во второй команде "Динамо". Конечно, я хочу стать главным тренером команды, но когда это случится, я не знаю. Например, как футболист я только в 23 года попал в премьер-лигу", - поделился Рыков.

В своей футбольной карьере Владимир Рыков выступал на позиции центрального защитника. В "Динамо" он перебрался из КАМАЗа в августе 2011-го года за 300 тысяч евро. Всего на счету экс-футболиста 174 матча в РПЛ, в которых он забил 9 голов и записал на свой счет 4 передачи, а профессиональную карьеру Рыков завершил в московском клубе "Родина". Сейчас 36-летний специалист занимает должность ассистента тренера во второй команде "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

Владимир Рыков Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится