"Сейчас на сборах много тренировок посещал: и у ЦСКА, и у "Рубина". Общался с Юрием Красножаном, который тренирует женскую сборную. Основная задача - работа во второй команде "Динамо". Конечно, я хочу стать главным тренером команды, но когда это случится, я не знаю. Например, как футболист я только в 23 года попал в премьер-лигу", - поделился Рыков.
В своей футбольной карьере Владимир Рыков выступал на позиции центрального защитника. В "Динамо" он перебрался из КАМАЗа в августе 2011-го года за 300 тысяч евро. Всего на счету экс-футболиста 174 матча в РПЛ, в которых он забил 9 голов и записал на свой счет 4 передачи, а профессиональную карьеру Рыков завершил в московском клубе "Родина". Сейчас 36-летний специалист занимает должность ассистента тренера во второй команде "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
Экс-защитник "Динамо" Рыков: хочу стать главным тренером, но когда это случится, я не знаю
Бывший футболист московского "Динамо" Владимир Рыков рассказал о планах в своей тренерской карьере.
Фото: ФК "Динамо"