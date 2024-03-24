"У Вильмара нет никаких проблем. Футболист находится в Петербурге. Он не играл вчера, потому что отдыхает", - цитирует Поссо "Sport 24".
Санкт-петербургский "Зенит" принял участие в товарищеском матче против сербской "Црвены Звезды" во время международной паузы на матчи сборных. Игра проходила в Белграде и завершилась минимальной победой хозяев. Участие в матче не принимали задействованные в матчах своих национальных команд футболисты. Вильмар Барриос вызов на матчи сборной Колумбии не получал.
В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 19-ти матчах чемпионата России в составе "Зенита". На счету футболиста 2 голевые передачи в текущем сезоне. Контракт Барриоса с российским клубом рассчитан до лета 2027-го года.
Агент Барриоса - о том, почему хавбек "Зенита" не играл с "Црвеной Звездой": он отдыхает
Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса рассказал, почему его клиент не принял участие в товарищеском матче против "Црвены Звезды".
Фото: официальный сайт "Зенита"