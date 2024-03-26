- Спаллетти и когда работал в "Зените", и после, хотел возглавить сборную России. Он влюблён в нашу страну. Уходя из клуба, он прямо мне про это сказал. Лучано считал, что у нас много сильных игроков и большой потенциал, что мы сами себя недооцениваем. Он был убеждён, что наши игроки многое могут, но надо только мозги раскрыть и придать уверенности, - передаёт слова Митрофанова "Чемпионат".
65-летний итальянский специалист Лучано Спаллетти с декабря 2009 года по март 2014 года занимал пост главного тренера "Зенита" из Санкт-Петербурга. Во главе сине-бело-голубых итальянец дважды становился чемпионом России в сезонах-2010 и -2011/2012, также под его руководством петербуржцы выиграли Кубок России в 2010 году и национальный Суперкубок-2011.
В сезоне-2022/2023 Спаллетти стал чемпионом Италии во главе "Наполи".
Митрофанов: Спаллетти хотел возглавить сборную России. Был убеждён, что наши игроки многое могут
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о желании работавшего в "Зените" известного итальянского специалиста Лучано Спаллетти стать главным тренером сборной России.
Фото: ФК "Зенит"