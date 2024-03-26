- Переговоры велись весь январь 2009 года. Они шли очень сложно. Чтобы вы понимали, Аршавин был заявлен за "Арсенал" решением апелляционного комитета АПЛ на основании моего письма на электронную почту директору "Арсенала" с одним-единственным словом – "agreed" ("согласовано" - англ.). Это единственное, что я успел написать, потому что оставалось пять секунд до окончания трансферного окна. Всё решалось в последний день, мы выверяли трансферный контракт. И в момент, когда поняли, что нас всё устраивает, ко мне в кабинет зашёл коллега и сказал: "Мы не успели". А я ему: "Сейчас, подожди!" Быстро набиваю это письмо, отправляю. В итоге через апелляцию всё получилось, - приводит слова Митрофанова "Чемпионат".
Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин 31 января 2009 года перешёл в лондонский "Арсенал", сумма трансферной компенсации составила 16,5 миллиона евро. Переход Аршавина был оформлен в последние минуты закрывающегося трансферного окна в Английской премьер-лиге.
За клуб из столицы Великобритании Аршавин провёл 144 матча во всех турнирах, забил 31 гол и выполнил 46 результативных передач. Самым ярким моментом карьеры российского форварда в составе "канониров" является выездной покер в ворота "Ливерпуля" на стадионе "Энфилд", оформленный 21 апреля 209 года в матче 33 тура чемпионата Англии (4:4).
В настоящее время 42-летний Андрей Аршавин работает в системе "Зенита" в должности заместителя генерального директора по спортивному развитию, в его ведении находится работа клубной академии сине-бело-голубых.
Митрофанов: Аршавина заявили за "Арсенал" на основании моего электронного письма с одним-единственным словом
Экс-генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов рассказал о подробностях трансфера нападающего Андрея Аршавина в лондонский "Арсенал" зимой 2009 года.
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