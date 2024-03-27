"Прекрасно понимаю - если между мной и русским парнем будет небольшая разница в уровне, играть будет он. Это реальность, я ее принимаю и буду стараться быть на голову лучше", - цитирует Митая Sport24.
Марио Митай, выступающий на позиции левого крайнего защитника, перешел в московский "Локомотив" в августе 2022 года. Контракт 20-летнего игрока сборной Албании со столичным клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 14 матчах РПЛ и в 5 играх Кубка России, в которых не отличился за "железнодорожников" результативными действиями.
Митай: если между мной и русским парнем будет небольшая разница в уровне, играть будет он. Это реальность, я ее принимаю
Защитник "Локомотива" Марио Митай рассказал о конкуренции в столичном клубе.
Фото: ФК "Локомотив"