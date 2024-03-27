"У Валерия есть опыт и знания. Он хороший тренер, мне он импонирует. Считаю, продлить с ним контракт — это правильный выбор в нынешней ситуации!" - приводит слова Рианчо "СЭ".
Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Нынешнее соглашение 55-летнего специалиста с РФС истекает в конце июля этого года. Помимо работы в национальной команде Карпин также является главным тренером "Ростова". Напомним, Валерий Георгиевич совмещает эти посты с марта 2022 года.
Рианчо: у Карпина есть опыт и знания, продлить с ним контракт - это правильный выбор
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал информацию о возможной пролонгации соглашения наставника сборной России Валерия Карпина.
Фото: РФС