"Мне об этом ничего не известно. Сейчас трансферное окно закрыто, эту тему не стоит трогать. У меня контракт с клубом. Я на данный момент футболист "Крыльев Советов", - цитирует Горшкова Metaratings.
В текущем сезоне Юрий Горшков провел за самарские "Крылья Советов" 25 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,5 миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 40 очков. Команда Игоря Осинькина занимает восьмую строчку с 29-ю очками.
Горшков - о возможном переходе в "Зенит": мне об этом ничего не известно, не стоит эту тему трогать
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Крылья Советов"