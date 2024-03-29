Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился своими мыслями касательно нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Артем Дзюба появился на поле в составе «железнодорожников» в 18 противостояниях, в которых отличился четырьмя забитыми голами и тремя результативными передачами.
«Сейчас Артем уже не справляется с нагрузками, поэтому не может показывать высокую результативность. Это нормально, когда близится конец карьеры. Сколько Артем сможет забить в оставшихся матчах? Будет чудом, если Дзюба забьет 5 мячей до конца чемпионата», - передает слова Петржелы «РБ Спорт».
Петржела: будет чудом, если Дзюба забьет пять голов до конца чемпионата
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался относительно нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"