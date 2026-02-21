"Локомотив" упустил ничью с ЦСКА, отыгравшись с 0:2

Фото: ФК "Локомотив"

Голами за "армейцев" отличились нападающие Лусиано Гонду и Тамерлан Мусаев, а также правый вингер Кирилл Глебов. В составе "железнодорожников" мячи забили форварды Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.Глебов, 14, Лусиано, 33, Мусаев, 127 - Воробьёв, 58, Комличенко, 104.Воробьёв, 58.Акинфеев (Тороп, 46), Жоао Виктор, Данилов, Рейс (Мойзес, 76), Гайич, Баринов, Кисляк, Козлов (Матеус Алвес, 82), Круговой (Кармо, 72), Глебов (Попович, 72), Лусиано (Мусаев, 72).Тороп, Лукин, Бадмаев, Бандикян, Мойзес, Обляков, Алвес, Кармо, Воронов, Попович, Мусаев.Митрюшкин (Лантратов, 91), Фассон (Рамирес, 91), Ньямси (Морозов, 79), Монтес (Погостнов, 91), Ненахов (Сильянов, 70), Карпукас (Вера, 70), Пруцев (Тимофеев, 91), Батраков (Сарвели, 91), Бакаев (Пиняев, 70), Руденко (Мялковский, 91), Воробьёв (Комличенко, 70).