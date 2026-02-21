Голами за "армейцев" отличились нападающие Лусиано Гонду и Тамерлан Мусаев, а также правый вингер Кирилл Глебов. В составе "железнодорожников" мячи забили форварды Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
Товарищеские матчи
Формат матча - 3 тайма по 45 минут
Голы: Глебов, 14, Лусиано, 33, Мусаев, 127 - Воробьёв, 58, Комличенко, 104.
Нереализованный пенальти: Воробьёв, 58.
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Жоао Виктор, Данилов, Рейс (Мойзес, 76), Гайич, Баринов, Кисляк, Козлов (Матеус Алвес, 82), Круговой (Кармо, 72), Глебов (Попович, 72), Лусиано (Мусаев, 72).
3 тайм: Тороп, Лукин, Бадмаев, Бандикян, Мойзес, Обляков, Алвес, Кармо, Воронов, Попович, Мусаев.
"Локомотив": Митрюшкин (Лантратов, 91), Фассон (Рамирес, 91), Ньямси (Морозов, 79), Монтес (Погостнов, 91), Ненахов (Сильянов, 70), Карпукас (Вера, 70), Пруцев (Тимофеев, 91), Батраков (Сарвели, 91), Бакаев (Пиняев, 70), Руденко (Мялковский, 91), Воробьёв (Комличенко, 70).
"Локомотив" упустил ничью с ЦСКА, отыгравшись с 0:2
Товарищеский матч "Локомотива" и ЦСКА завершился со счетом 3:2 в пользу "армейцев".
Фото: ФК "Локомотив"