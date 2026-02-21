Фанаты "Осасуны" освистали Винисиуса перед матчем с "Реалом"

Перед матчем 25-го тура Ла Лиги между "Осасуной" и " Реалом " напряжение вокруг встречи ощущалось ещё до стартового свистка.

Фото: Getty Images

Болельщики хозяев встретили гостей недружелюбно у стадиона. Когда автобус мадридской команды прибыл к арене "Эль-Садар", внимание фанатов было приковано к Винисиусу Жуниору. При появлении бразильского вингера возле стадиона в его адрес раздался свист и недовольный гул со стороны присутствовавших болельщиков. Об этом передаёт COPE.



Сам матч начался в 20:30 по московскому времени. Винисиус вышел на поле с первых минут.