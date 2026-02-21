Алексей Березуцкий оценил трансферную кампанию ЦСКА

"ЦСКА провёл отличную трансферную кампанию. Наконец-то решили вопрос с нападающим. Баринов - великолепный игрок. Позиция центрального защитника тоже требовала усиления после ухода Дивеева.
Понятно, что еще надо посмотреть, как ребята покажут себя в чемпионате, но сейчас поставлю пятёрку с плюсом", - сказал Березуцкий Metaratings.
В текущее зимнее трансферное окно к московскому ЦСКА присоединились пять футболистов: защитник Матеус Рейс из "Спортинга", полузащитники Дмитрий Баринов из "Локомотива" и Данила Козлов из "Краснодара", а также нападающие Лусиано Гонду из "Зенита" и Максим Воронов из "Урала".
На данный момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах.