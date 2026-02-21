Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Алексей Березуцкий оценил трансферную кампанию ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Алексей Березуцкий оценил трансферную кампанию "армейцев" зимой.
Фото: ФК ЦСКА
Алексей Березуцкий заявил, что московский ЦСКА провел отличную трансферную кампанию.

"ЦСКА провёл отличную трансферную кампанию. Наконец-то решили вопрос с нападающим. Баринов - великолепный игрок. Позиция центрального защитника тоже требовала усиления после ухода Дивеева.
Понятно, что еще надо посмотреть, как ребята покажут себя в чемпионате, но сейчас поставлю пятёрку с плюсом", - сказал Березуцкий Metaratings.

В текущее зимнее трансферное окно к московскому ЦСКА присоединились пять футболистов: защитник Матеус Рейс из "Спортинга", полузащитники Дмитрий Баринов из "Локомотива" и Данила Козлов из "Краснодара", а также нападающие Лусиано Гонду из "Зенита" и Максим Воронов из "Урала".

На данный момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится