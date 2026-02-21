Дубль Кейна принёс "Баварии" победу над "Айнтрахтом"

"Бавария" порадовала болельщиков результативной победой в матче 23-го тура Бундеслиги, обыграв на своём поле "Айнтрахт" - 3:2.

Фото: Getty Images

Мюнхенцы сделали задел еще по ходу первого тайма. Главным героем встречи стал Гарри Кейн, оформивший дубль, еще один мяч в актив хозяев добавил Александар Павлович. Гости ответили точными ударами Арно Калимуэндо и Джонатана Буркардта.



Команда из Мюнхена продолжает уверенно лидировать в чемпионате, имея в активе 60 очков. "Айнтрахт" с 31 баллом располагается на седьмой позиции.

