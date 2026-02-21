Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Экс-игрок "Спартака" - о работе с Карседо: отличный профессионал

Бывший игрок "Спартака" Ари высказался о новом главном тренере клуба Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Ари заявил, что испанский специалист имел хорошие отношения как с легионерами, так и с русскими футболистами.

"Он отличный профессионал. У него всегда были хорошие отношения не только с легионерами, но и с русскими футболистами.
Если у него появилась возможность приехать в "Спартак" и помочь с результатом, то почему нет", - сказал Ари "Матч ТВ".

Российский футболист выступал за московский "Спартак" с февраля 2010 года по август 2013 года.

Хуан Карлос Карседо являлся помощником главного тренера в московском клубе с июля по ноябрь 2012 года. В начале января 2026 года испанский специалист возглавил "Спартак", соглашение с ним рассчитано до конца июня 2028 года.

