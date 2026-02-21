Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

"Таких приобретений нет ни у кого". Шикунов оценил трансферы "Зенита"

Александр Шикунов оценил зимнее усиление "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По мнению бывшего функционера "Спартака", новички способны серьёзно повлиять на борьбу за чемпионство.

- Трансферную кампанию "Зенита" можно назвать лучшей в РПЛ. Два футболиста: Джон Джон и Дуран - очень качественные.

Топовые приобретения, которых больше ни у кого в лиге не было, - сказал эксперт в интервью изданию "Спорт день за днём".

В зимнее межсезонье состав команды пополнили три новых игрока - Игорь Дивеев, Джон Джон и Джон Дуран. Ушли из петербургского клуба Матео Кассьерра и Лусиано Гонду.

Петербуржцы имеют в активе 39 очков и идут на второй позиции в чемпионате. На первой строчке располагается "Краснодар", набравший на один балл больше. Возобновление РПЛ состоится 27 февраля.

