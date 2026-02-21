"Таких приобретений нет ни у кого". Шикунов оценил трансферы "Зенита"

- Трансферную кампанию "Зенита" можно назвать лучшей в РПЛ. Два футболиста: Джон Джон и Дуран - очень качественные.
Топовые приобретения, которых больше ни у кого в лиге не было, - сказал эксперт в интервью изданию "Спорт день за днём".
В зимнее межсезонье состав команды пополнили три новых игрока - Игорь Дивеев, Джон Джон и Джон Дуран. Ушли из петербургского клуба Матео Кассьерра и Лусиано Гонду.
Петербуржцы имеют в активе 39 очков и идут на второй позиции в чемпионате. На первой строчке располагается "Краснодар", набравший на один балл больше. Возобновление РПЛ состоится 27 февраля.