"Челси" упустил победу над "Бёрнли"

"Челси" потерял очки в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии, позволив "Бернли" уйти от поражения в концовке встречи.
Фото: BBC Sport
Лондонцы быстро вышли вперед: уже на 4-й минуте Жоао Педро открыл счет. Хозяева контролировали игру, однако ситуация изменилась во втором тайме. На 72-й минуте защитник "синих" Уэсли Фофана получил вторую желтую карточку и оставил команду вдесятером.

Гости сумели воспользоваться численным преимуществом уже в добавленное время. Итоговый счёт - 1:1.

После этой осечки "Челси" довел свой актив до 45 очков и занимает четвёртое место в таблице. "Бернли", набрав 19 баллов, идёт на предпоследнем месте.

