Тихонов раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров

Фото: ФК "Спартак"

Когда играют такие футболисты, как Халк, Витсель, то другие игроки к ним тянутся и растут, - передаёт слова Тихонова Legalbet

По его мнению, подобные ограничения не помогают развитию игроков и снижают уровень конкуренции.- Лимит никогда не шёл на пользу. Вспомните, у нас был лимит, когда российские футболисты, попадавшие через раз по мячу, получали огромные зарплаты.О возможных изменениях регламента заговорили около полугода назад: обсуждался вариант с десятью иностранцами в заявке и максимум пятью на поле одновременно. Сейчас правила мягче - клубам разрешено включать в заявку 13 легионеров и выпускать до восьми в одном матче.