Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Тихонов раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, подобные ограничения не помогают развитию игроков и снижают уровень конкуренции.

- Лимит никогда не шёл на пользу. Вспомните, у нас был лимит, когда российские футболисты, попадавшие через раз по мячу, получали огромные зарплаты.

Когда играют такие футболисты, как Халк, Витсель, то другие игроки к ним тянутся и растут, - передаёт слова Тихонова Legalbet.

О возможных изменениях регламента заговорили около полугода назад: обсуждался вариант с десятью иностранцами в заявке и максимум пятью на поле одновременно. Сейчас правила мягче - клубам разрешено включать в заявку 13 легионеров и выпускать до восьми в одном матче.

