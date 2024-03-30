– Был эмоциональный матч, много единоборств. Считаю, что мы заслужили этот результат. Мы сегодня правильно оборонялись против “Спартака”.
Напомним, 30 марта 2024 года в Москве был проведен очередной матч 22-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный футбольный клуб “Спартак” встретился с “Уралом” из Екатеринбурга. Встреча завершилась ничейным результатом. Команды не сумели распечатать ворота друг друга – 0:0.
Источник: Sport24
Ганчаренко: мы заслужили ничью в матче со “Спартаком”
Главный тренер “Урала” Виктор Ганчаренко прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским “Спартаком” (0:0).
Фото: ФК "Спартак"