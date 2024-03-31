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Щетинин: если бы не поезда и автобусы - наверное, "Ростов" был бы в РПЛ в пятёрке

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Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин ответил на вопрос о влиянии на результаты клуба отсутствия возможности пользоваться аэропортом в своём регионе.
Фото: ФК "Ростов"
- Какое бы место занимал "Ростов", если последние два года не катался бы постоянно на поездах и на автобусах? Я считаю, что это бред. Да, тяжело - это понятно, но мы привыкли за последние два года. Если отвечать на вопрос - наверное, были бы в пятёрке, - передаёт слова Щетинина "Чемпионат".

С февраля 2022 года ростовский аэропорт Платов закрыт для регулярного авиасообщения. В связи с этим "Ростов" вынужден отправляться на выезды либо непосредственно на поезде или автобусе, либо поэтапно - автобусом до ближайшего работающего аэропорта (Ставрополь, Волгоград или Минеральные Воды), далее самолётом.

В текущей турнирной таблице РПЛ "Ростов" находится на восьмом месте, набрав 30 очков в 21 матче. Прошлый сезон жёлто-синие завершили четвёртыми, до последнего тура претендуя на попадание в тройку лучших.

Ростов Кирилл Щетинин
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