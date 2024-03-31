"Абаскалю помогает Бог? Он всем нам помогает. "Зенит" тоже стал чемпионом пять раз с божьей помощью", приводит "СЭ" слова Аршавина.
Напомним, ранее перед матчем 22-го тура РПЛ против "Урала" (0:0) испанский наставник "Спартака" Гильермо Абаскаля заявил, что стартовый состав ему подсказывает Бог.
"Зенит" после 21 сыгранного тура является лидером турнирной таблицы чемпионата России. Петербуржцы набрали 41 очко и опережают "Краснодар", идущий вторым, на одно очко. "Сине-бело-голубые" выигрывали золото РПЛ в пяти последних сезонах подряд.
Аршавин: "Зенит" тоже стал чемпионом пять раз с божьей помощью
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал слова главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля о том, что стартовый состав ему подсказывает Бог.
Фото: ФК "Зенит"