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Аршавин: "Зенит" тоже стал чемпионом пять раз с божьей помощью

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Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал слова главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля о том, что стартовый состав ему подсказывает Бог.
Фото: ФК "Зенит"
"Абаскалю помогает Бог? Он всем нам помогает. "Зенит" тоже стал чемпионом пять раз с божьей помощью", приводит "СЭ" слова Аршавина.

Напомним, ранее перед матчем 22-го тура РПЛ против "Урала" (0:0) испанский наставник "Спартака" Гильермо Абаскаля заявил, что стартовый состав ему подсказывает Бог.

"Зенит" после 21 сыгранного тура является лидером турнирной таблицы чемпионата России. Петербуржцы набрали 41 очко и опережают "Краснодар", идущий вторым, на одно очко. "Сине-бело-голубые" выигрывали золото РПЛ в пяти последних сезонах подряд.

Андрей Аршавин Зенит Гильермо Абаскаль Спартак
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