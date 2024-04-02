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Хавбек "Ростова" Щетинин: с "Химками" будет интересный футбол, борьба в Кубке России продолжается

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Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин рассказал о своих ожиданиях от матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с "Химками".
Фото: РПЛ
- С "Химками", думаю, будет интересный футбол. Ожидания? Сыграть лучше и пройти соперника, борьба в Кубке продолжается, - передаёт слова Щетинина "РБ Спорт".

2 марта состоится матч второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Химки" - "Ростов", игра пройдёт на "Арене Химки" и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Ранее "Ростов" в Кубке России уступил по сумме двух матчей ЦСКА (1:1, 0:2) в рамках 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ).

Кубок России Ростов Химки Кирилл Щетинин
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