- С "Химками", думаю, будет интересный футбол. Ожидания? Сыграть лучше и пройти соперника, борьба в Кубке продолжается, - передаёт слова Щетинина "РБ Спорт".
2 марта состоится матч второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Химки" - "Ростов", игра пройдёт на "Арене Химки" и начнётся в 20:00 по московскому времени.
Ранее "Ростов" в Кубке России уступил по сумме двух матчей ЦСКА (1:1, 0:2) в рамках 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ).
Хавбек "Ростова" Щетинин: с "Химками" будет интересный футбол, борьба в Кубке России продолжается
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин рассказал о своих ожиданиях от матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с "Химками".
Фото: РПЛ