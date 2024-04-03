- На бумаге "Зенит" - фаворит, а на футбольном поле будет видно. Когда последний раз "Спартак" выглядел стабильно? По-моему, последний раз при Романцеве. Раньше главным дерби была игра "Спартак" - ЦСКА, а сейчас - "Спартак" - "Зенит". Конечно, будет другой настрой, мотивация и желание. Будет интересно посмотреть, на что способен "Спартак". "Зенит" сейчас тоже не ахти как хорошо играет. На первое место здесь выходит желание и самоотдача, - передаёт слова Канчельскиса "Чемпионат".
3 апреля в Москве на "Лукойл Арене" состоится первая игра двухматчевого противостояния между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенитом" в рамках полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко в 21 матче. "Спартак" занимает шестое место с 32 очками в 21 матчей. В трёх мартовских матчах РПЛ красно-белые не смогли забить ни одного гола.
Канчельскис: "Спартак" выглядел стабильно последний раз при Романцеве. "Зенит" сейчас тоже не ахти как хорошо играет
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями перед первым матчем 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России "Спартак" - "Зенит".
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