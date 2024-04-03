"Слухи о возможном назначении Адиева? Я понятия не имею об этом. Да, руководство и болельщики недовольны результатом команды. Но у "Ахмата" есть главный тренер - Мирослав Ромащенко. И он готовит команду к предстоящим играм. Мы уверены, что он справится, больше добавить нечего", - заявил Газзаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Ахмата" недовольно работой главного тренера грозненцев Мирослава Ромащенко. Под его руководством команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" набрал 20 очков в 21-м матче текущего сезона и опережает команды из зоны стыковых матчей лишь по дополнительным показателям.
Возглавлявший сборную Казахстана в отборе Евро-2024 Магомед Адиев, по слухам, рассматривается в качестве потенциальной замены Ромащенко. Адиев уже работал в клубе из столицы Чеченской Республики в статусе ассистента главного тренера, а также защищал цвета клуба, будучи футболистом.
Источник: "Metaratings"
Спортдир "Ахмата" Газзаев - о возможном назначении Адиева: понятия не имею об этом
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев опроверг слухи о возможной смене главного тренера в команде.
Фото: "Чемпионат"