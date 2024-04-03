"Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что?то идет не так. Безусловно, мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это - ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством - как жить дальше", - заявил Галактионов.
Московский "Локомотив" уступил "Уралу" (0:1) в матче 1/4 финала "Пути регионов" и вылетел из Кубка России. Ранее в кубке страны "железнодорожники" уступили в серии пенальти "Балтике" (6:7) на стадии четвертьфинала "Пути РПЛ".
В чемпионате России в первых трех матчах с момента возобновления турнира "Локомотив" также не смог одержать ни одной победы. В 19-м туре подопечные Галактионова уступили в дерби московскому "Динамо" (1:2), матч с "Сочи" в 20-м туре завершился вничью (2:2), а в игре 22-го тура против "Краснодара" команды обменялись забитыми мячами и сыграли вничью (1:1).
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов планирует инициировать встречу с руководством "Локомотива" после пяти матчей без побед
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов заявил о желании встретиться с руководством клуба после безвыигрышной серии "железнодорожников".
Фото: официальный сайт "Локомотива"