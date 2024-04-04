"Конечно, тяжеловато противостоять "Зениту". Но нам не надо ни на кого смотреть - нужно смотреть на себя. Мы с условным "Уралом" не можем справиться, а вы говорите про "Зенит". Нам нужно набирать очки со всеми командами. Быть не шестыми или седьмыми, а немножко повыше", - заявил Зобнин.
Московский "Спартак" уступил санкт-петербургскому "Зениту" в первом полуфинальном матче "Пути РПЛ" Кубка России. На гол новичка "красно-белых" Манфреда Угальде двумя голами ответил новичок "сине-бело-голубых" Педро. Роман Зобнин появился на поле во втором тайме, заменив защитника Даниила Денисова на 62-й минуте.
В предыдущем матче чемпионата России "Спартак" не смог переиграть "Урал". Матч 22-го тура завершился нулевой ничьей. Кроме того, "красно-белые" уступили в 20-м туре на своем поле "Факелу" (0:2) и сыграли вничью с "Зенитом" (0:0) в 19-м туре. В РПЛ "Спартак" по-прежнему ни разу не отличился в 2024-м году.
Источник: "Чемпионат"
Хавбек "Спартака" Зобнин: мы с "Уралом" не можем справиться, а вы говорите про "Зенит"
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался о качестве игры своей команды после поражения от "Зенита" в 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России.
Фото: "Чемпионат"