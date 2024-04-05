"А что касается Абаскаля - ясно же, что он пустой. Он не может выразить, какая игра у его команды. Вы что-нибудь можете понять из его высказываний? У него всё время "всё хорошо и по плану". Что по плану? У него центра поля уже год нет. Он должен был искать их или как-то иначе выстраивать игру. Но ничего же не меняется", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. После 21-го сыгранного тура команда занимает шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Красно-белые" уступили "Зениту" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. После зимней паузы "Спартак" не одержал ни одной победы в чемпионате и не забил ни одного мяча. В зимнее трансферное окно клуб приобрел нападающего Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ (0:2) в СМИ появилась информация о том, что испанский специалист может быть отправлен в отставку, а на его место может прийти Станислав Черчесов.
Орлов: у "Спартака" центра поля уже год нет, а у Абаскаля "все хорошо и все по плану"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"