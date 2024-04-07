– Если вы смотрели игру, то сами все видели. Судья – негодяй, непонятно, как он судил. Мы боремся с “Сочи” за выживание и к нам на игру приезжает работать арбитром VAR Бобровский, который нас неоднократно прибивал.
Напомним, 6 апреля 2024 года екатеринбургский “Урал” сыграл против самарских “Крыльев Советов”. Данная встреча была проведена в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Она прошла в Екатеринбурге. Главным арбитром встречи стал Павел Кукуян. За работу VAR отвечал рефери Ян Бобровский. Встреча завершилась победой самарского клуба со счетом 2:1. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Итало.
Источник: "Матч ТВ"
Президент “Урала” Иванов – о судействе в матче с “Крыльями”: если вы смотрели игру, то сами все видели
Президент “Урала” Григорий Иванов раскритиковал судей матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с “Крыльями Советов” (1:2).
Фото: ФК "Урал"