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Канчельскис: матч с "Динамо" может стать решающим для Абаскаля в "Спартаке"

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" считает, что главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля могут уволить после матча 23-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, матч с "Динамо" может стать решающим для Абаскаля в "Спартаке". Возможно, по результатам этой игры руководство будет делать окончательные выводы. Такое често случается после дерби", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Сегодня, 7-го апреля состоится встреча 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак". Матч начнется в 19:30 по московскому времени на "ВТБ Арене". После 21-го сыгранного тура команда Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьей строчке с 38-ю очками. После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ в СМИ появилась информация о том, что испанский специалист может быть отправлен в отставку.

Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль Спартак Динамо
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