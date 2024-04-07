"Думаю, матч с "Динамо" может стать решающим для Абаскаля в "Спартаке". Возможно, по результатам этой игры руководство будет делать окончательные выводы. Такое често случается после дерби", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Сегодня, 7-го апреля состоится встреча 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак". Матч начнется в 19:30 по московскому времени на "ВТБ Арене". После 21-го сыгранного тура команда Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьей строчке с 38-ю очками. После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ в СМИ появилась информация о том, что испанский специалист может быть отправлен в отставку.
Канчельскис: матч с "Динамо" может стать решающим для Абаскаля в "Спартаке"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" считает, что главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля могут уволить после матча 23-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"