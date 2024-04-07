"Появилась информация, что меня отправят в отставку? Как это влияет на меня? Не переживайте. Я сейчас приеду домой, поем суши и лягу спать", - цитирует Абаскаля "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что руководство "Лукойла" приняло решение уволить Гильермо Абаскаля на следующей неделе с должности главного тренера команды, несмотря на результат матча 23-го тура РПЛ с "Динамо". Команда Абаскаля уступала со счетом 1:0, однако сумела вырвать победу на последних минутах благодаря дублю форварда Александра Соболева (2:1).
Абаскаль - об информации про возможную отставку: не переживайте. Я сейчас приеду домой, поем суши и лягу спать
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль ответил на слухи о своей возможной отставке с поста главного тренера команды.
Фото: РИА Новости