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Абаскаль - об информации про возможную отставку: не переживайте. Я сейчас приеду домой, поем суши и лягу спать

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Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль ответил на слухи о своей возможной отставке с поста главного тренера команды.
Фото: РИА Новости
"Появилась информация, что меня отправят в отставку? Как это влияет на меня? Не переживайте. Я сейчас приеду домой, поем суши и лягу спать", - цитирует Абаскаля "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что руководство "Лукойла" приняло решение уволить Гильермо Абаскаля на следующей неделе с должности главного тренера команды, несмотря на результат матча 23-го тура РПЛ с "Динамо". Команда Абаскаля уступала со счетом 1:0, однако сумела вырвать победу на последних минутах благодаря дублю форварда Александра Соболева (2:1).

Гильермо Абаскаль Спартак
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