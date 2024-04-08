"Сегодня Игорь Акинфеев мог вообще не выходить на матч — ничего не изменилось бы. Не получилось как в атаке, так и в обороне. Команда полностью провалила игру. Будем работать и исправлять ошибки", - цитирует Маркова "Чемпионат".
В воскресенье, 7 апреля, московский ЦСКА принимал на своем поле воронежский "Факел" в 23-м туре РПЛ. Игра прошла на домашнем стадионе "армейцев" "ВЭБ Арена" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1. Защитник гостей Василий Черов отыграл один мяч лишь на четвертой компенсированной к основному времени матча минуте. Всего воронежцы нанесли два удара в створ ворот голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Форвард "Факела" Марков: Акинфеев мог вообще не выходить на матч с нами - ничего не изменилось бы
Нападающий "Факела" Евгений Марков прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА в матче 23-го тура российской Премьер-лиги (1:4).
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