"Пропустили из-за ошибок Лещука? Это не значит, что мы должны винить только Игоря, что он не отбил или не поймал мяч. Вся команда не доработала в тех моментах. Можно было, к примеру, побежать на добивание и не дать забить. Очень обидно, будем разбираться", - цитирует Тюкавина Sport24.
Вчера, 7-го апреля московское "Динамо" уступило "Спартаку" в матче 23-го тура РПЛ со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе "бело-голубых" отметился Луис Чавес, реализовавший одиннадцатиметровый удар. Форвард "красно-белых" Александр Соболев оформил дубль в ворота команды хозяев после ошибок голкипера Игоря Лещука. После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на шесть очков. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на шестой строчке с 35-ю очками.
Тюкавин: мы не должны винить только Лещука в поражении "Спартаку"
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что в поражении от "Спартака" (1:2) виноват не только Игорь Лещук.
Фото: ФК "Динамо"