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Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: на мой взгляд мы в чемпионской гонке и можем бороться за первое место

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев считает, что "армейцы" по-прежнему находятся в чемпионской гонке.
Фото: ПФК ЦСКА
— На ваш взгляд, ЦСКА еще в чемпионской гонке?

— На мой взгляд, да. Мы можем бороться за первое место. Игра у нас получается, думаю, если в каждой игре брать три очка, можем побороться.

После 22-х сыгранных туров московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Команда Владимира Федотова одержала победу над калининградской "Балтикой" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился нападающий Виктор Давила. В следующем туре "армейцы" сыграют с московским "Локомотивом".

Источник: "РБ Спорт"

ЦСКА Аббосбек Файзуллаев
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