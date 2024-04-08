— На ваш взгляд, ЦСКА еще в чемпионской гонке?
— На мой взгляд, да. Мы можем бороться за первое место. Игра у нас получается, думаю, если в каждой игре брать три очка, можем побороться.
После 22-х сыгранных туров московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Команда Владимира Федотова одержала победу над калининградской "Балтикой" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился нападающий Виктор Давила. В следующем туре "армейцы" сыграют с московским "Локомотивом".
Источник: "РБ Спорт"
Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: на мой взгляд мы в чемпионской гонке и можем бороться за первое место
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев считает, что "армейцы" по-прежнему находятся в чемпионской гонке.
Фото: ПФК ЦСКА