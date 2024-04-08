"В городе любят футбол, есть история. Если бы мы играли в центральном Сочи – посещаемость была бы значительно больше. Логистика и расположение стадиона "Фишт" вносят свои нюансы. Из-за этого многие старые болельщики не ходят на футбол. Клуб старается привлекать новых болельщиков, но этот процесс небыстрый. А туристам понятное дело, не совсем до футбола. На курорте и так цены высокие, а ещё и на билеты тратиться не очень хотят", - предположил Заболотный.
Футбольный клуб "Сочи" проводит домашние матчи на построенном специально к Чемпионату Мира-2018 в России стадионе "Фишт". Арена расположена в поселке городского типа Сириус. Стадион может вместить около 46 тысяч зрителей. Средняя посещаемость "Сочи", по оценке СМИ, составляет 4 538 человек.
По среднему количеству посетителей в текущем сезоне РПЛ домашний стадион "Сочи" уступает лишь "Газовику", на котором свои домашние матчи проводит клуб "Оренбург". Самая большая средняя посещаемость у "Зенита". На каждый домашний матч действующих чемпионов в среднем приходит посмотреть 29 260 человек.
Источник: "Чемпионат"
Заболотный: в Сочи любят футбол. Старые болельщики не ходят на матчи из-за расположения стадиона
Голкипер "Сочи" Николай Заболотный предположил, почему у клуба относительно невысокая посещаемость.
Фото: "Чемпионат"