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Мостовой - о Янсене: кто это? В футбол играл? "Спартак" существует не для того, чтобы приходили люди по объявлению

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном назначении в "Спартак" нидерландского тренера Паскаля Янсена.
Фото: РИА Новости
"Кто это? А он в футбол играл? Ну, что тут комментировать-то. Ничего не знаем. Смысл говорить? Сейчас Абаскаль три игры выиграет и выйдет на второе место - и что делать? Как быть? В "Спартак" должны приходить на пост главного тренера люди, которые отыграли в футбол, а не посторонние. "Спартак" существует сто лет не для того, чтобы приходили люди по объявлению", - заявил Мостовой.

Ранее в СМИ появилась информация, что нынешний главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль может покинуть свой пост 9-го апреля после заседания совета директоров московского клуба. В качестве первого выбора на замену Абаскалю называется экс-наставник "АЗ Алкмара" Паскаль Янсен.

По сообщениям инсайдера Ивана Карпова, нидерландский специалист уже прибыл в Москву, а переговоры между ним и руководством "Спартака" назначены на завтра. По другим данным, руководство "красно-белых" планирует оставить Гильермо Абаскаля в команде до конца сезона и только летом принять окончательное решение.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Спартак Паскаль Янсен
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