- С первого дня прекрасно чувствую себя в команде. Если говорить про Сергея Игнашевича, то он прекрасный тренер, с которым мне приятно работать. Ничего плохого про него сказать не могу. Никаких отличий в работе и тренировках между "Зенитом" и "Балтикой" нет, всё прекрасно, все трудятся на 100 процентов. Отличия только в городе. У всех одинаковые цели, все хотят выиграть. Конечно, хотели набрать очки в матче с "Зенитом". Не думаю, что беру на себя роль лидера, у нас сбалансированная команда, - передаёт слова Козлова Metaratings.ru.
19-летний атакующий полузащитник Данила Козлов является воспитанником клубной академии петербургского "Зенита", за взрослую команду сине-бело-голубых сыграл в 3 матчах во всех турнирах с общим игровым временем 15 минут. В январе 2024 года футболист перешёл в калининградскую "Балтику", сумма трансферной компенсации составила 350 тысяч евро.
В составе команды Сергея Игнашевича Козлов провёл 5 матчей во всех турнирах, отметившись забитым голм и результативным пасом. Матч 23 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Балтика" (1:0) футболист отыграл полностью, не отметившись в протоколе встречи результативными действиями или дисциплинарными санкциями.
Данила Козлов: никаких отличий в работе и тренировках между "Зенитом" и "Балтикой" нет
19-летний воспитанник "Зенита" и хавбек "Балтики" Данила Козлов сравнил тренировочный процесс в петербургском и калининградском клубах.
Фото: ФК "Зенит"