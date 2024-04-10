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Личка: шансы “Динамо” на чемпионство? Сейчас уже маленький процент

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Наставник московского “Динамо” Марцел Личка оценил шансы бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне.
Фото: "Матч ТВ"
— Сейчас уже маленький процент. Даже не знаю, сколько. У “Зенита” преимущество в шесть очков, их будет тяжело догнать.

Напомним, после 23 туров Российской Премьер-Лиги на первой позиции в турнирной таблице располагается петербургский “Зенит”. Московское “Динамо”, в свою очередь, пребывает на третьей строчке. Бело-голубые имеют в собственном активе 38 очков. Они отстают от “Зенита” на шесть баллов.

Источник: “Матч ТВ”

Марцел Личка Динамо Зенит
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