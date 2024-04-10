"Сложно говорить про чемпионство ЦСКА, так как "Зенит" и "Краснодар" сделали неплохой отрыв. Если говорить о чемпионстве армейцев, то это надо предвидеть, что "Зенит" и "Краснодар" должны оступаться. Но я в этом сомневаюсь. ЦСКА вполне реально может побороться за медали. Такой результат будет неплохим для клуба, так как сезон был не особо стабильный", - сказал Таранов.
Армейцы в ближайшем 24 туре Российской Премьер-Лиги померяются силами в московском дерби с "Локомотивом". Этот матч также важен и с точки зрения борьбы за высокие места, команды являются соседями в турнирной таблице и набрали одинаковое количество очков – по 36. Чтобы побороться за бронзовые медали, ЦСКА нужно постараться опередить "Динамо", которое заработало 38 баллов. Конкуренты за третье место ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" до конца чемпионата между собой уже не сыграют.
Источник: "Чемпионат"
Экс-футболист Таранов: ЦСКА вполне реально может побороться за медали
Бывший футболист Иван Таранов оценил шансы ЦСКА занять призовое место в чемпионате России.
Фото: ЦСКА