"Матч между "Краснодаром" и "Зенитом" станет украшением текущего сезона. Вот он и покажет, насколько "быки" готовы биться с "Зенитом" за золото. В чем преимущество "Зенита"? У них есть чемпионский опыт и железный характер — это делает "Зенит" главным претендентом на титул", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
После 22-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Очная встреча команд состоится в 24-м туре РПЛ, матч пройдет 13-го апреля в Краснодаре. Тройку лидеров чемпионата России замыкает московское "Динамо", которое отстает от лидера на шесть очков. Команда Сергея Семака обыграла московский "Спартак" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1.
Непомнящий: у "Зенита" есть чемпионский опыт и железный характер — это делает его главным претендентом на титул
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче 24-го тура "Краснодар" - "Зенит".
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