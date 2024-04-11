"Мне кажется, сейчас Чалов не заинтересует клубы из топ-5 лиг Европы, он им не нужен. Там нужны беговые ребята, работоспособные. Чалов не такой. Он и в ЦСКА сейчас будет проигрывать конкуренцию и редко выходить в старте. Возможно, его захочет какой-то турецкий клуб или он вернется в чемпионат Швейцарии. Но лучше бы остался и проявлял себя в ЦСКА", - заявил Пономарев.
Федор Чалов на 6 месяцев продлил с ЦСКА свой контракт, который истекал 31-го декабря 2024-го года. Как сообщают СМИ, сумма отступных в новом соглашении форварда с клубом составляет 4.2 миллиона евро. В зимнее трансферное окно интерес к Чалову приписывали турецким клубам - "Трабзонспору", "Галатасараю" и "Фенербахче".
В текущем сезоне на счету Чалова 9+3 по системе гол+пас в 22-х матчах чемпионата России в составе ЦСКА. В двух последних матчах "армейцев" в чемпионате - в 22-м туре с "Сочи" (2:2) и в 23-м туре с "Факелом" (4:1) нападающий провел на поле, соответственно, 15 и 11 минут.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: Чалов не заинтересует клубы из топ-5 лиг Европы. Он и в ЦСКА сейчас будет проигрывать конкуренцию
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о шансах форварда ЦСКА Федора Чалова перебраться в Европу.
Фото: официальный сайт РПЛ