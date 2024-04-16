- Шансов на спасение сезона у "Спартака" никаких нет. Им сейчас надо вообще команду сделать. Какого-то хотят голландца сюда привезти, я слышал… Зачем? Надо своего брать, надо восстанавливать, надо очищать эту конюшню от секонд-хенда, который в команде.
Напомним, в воскресенье, 14 апреля, московский "Спартак" объявил об уходе испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
После 23 матчей "красно-белые" занимают седьмую строчку в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России. Столичная команда на данный момент отстает от лидирующего в РПЛ петербургского "Зенита" на 12 очков. В 25-м туре первенства страны "Спартак" сыграет в гостях против "Ростова" 21 апреля.
Источник: "РБ Спорт"
Орлов: "Спартаку" надо брать своего тренера. Надо восстанавливать и очищать эту конюшню от секонд-хенда
Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о ситуации с тренерами в московском "Спартаке".
Фото: Чемпионат.com