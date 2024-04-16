"Я не хочу говорить о судьях, у них своя работа, моя работа – забивать мячи и помогать команде. Но в матче с "Зенитом" судья мог и лучше работать", - цитирует Олусегуна Metaratings.
Напомним, встреча 24-го тура РПЛ, в которой "Краснодар" принимал на своем поле "Зенит", прошла в субботу, 13 апреля, и завершилась победой петербуржцев со счетом 2:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Благодаря этой победе "Зенит" набрал 47 очков и увеличил отрыв от идущих на втором месте в турнирной таблице краснодарцев на четыре очка.
Нападающий "Краснодара" Олусегун: в матче с "Зенитом" судья мог и лучше работать
Вингер "Краснодара" Олакунле Олусегун раскритиковал судейство в проигранном матче 24-го тура РПЛ против "Зенита" (1:2).
Фото: Чемпионат.com