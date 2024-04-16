"Я думаю, что Черчесов очень сильно помог бы "Спартаку", другое дело, рассмотрит ли его руководство клуба. Черчесов – топ-тренер, который добивался успехов в разных командах. Он тренер хорошего уровня, и самое главное, он знает, как выигрывать титулы", - сказал Булыкин.
Главным тренером "Спартака" также видят тренера сборной России Валерия Карпина, голландского специалиста Паскаля Янсена и экс-тренера "Краснодара" Владимира Ивича.
Руководство "Спартака" решило расстаться с Гильермо Абаскалем, команда после 23-х сыгранных туров опустилась на 7-е место, пропустив вперед самарские "Крылья Советов". В последнем матче под руководством испанского тренера "красно-белые" уступил аутсайдеру чемпионата "Сочи" (1:0). Во втором круге "Спартак" в рамках Российской Премьер-Лиги за пять матчей забил только два гола и одержал одну победу над "Динамо" (2:1).
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: Черчесов очень сильно помог бы "Спартаку". Он знает, как выигрывать титулы
Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, кто может возглавить "Спартак" после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
Фото: РФС