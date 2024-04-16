Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
22:00
АтлетикоНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат

Булыкин: Черчесов очень сильно помог бы "Спартаку". Он знает, как выигрывать титулы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, кто может возглавить "Спартак" после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
Фото: РФС
"Я думаю, что Черчесов очень сильно помог бы "Спартаку", другое дело, рассмотрит ли его руководство клуба. Черчесов – топ-тренер, который добивался успехов в разных командах. Он тренер хорошего уровня, и самое главное, он знает, как выигрывать титулы", - сказал Булыкин.

Главным тренером "Спартака" также видят тренера сборной России Валерия Карпина, голландского специалиста Паскаля Янсена и экс-тренера "Краснодара" Владимира Ивича.

Руководство "Спартака" решило расстаться с Гильермо Абаскалем, команда после 23-х сыгранных туров опустилась на 7-е место, пропустив вперед самарские "Крылья Советов". В последнем матче под руководством испанского тренера "красно-белые" уступил аутсайдеру чемпионата "Сочи" (1:0). Во втором круге "Спартак" в рамках Российской Премьер-Лиги за пять матчей забил только два гола и одержал одну победу над "Динамо" (2:1).

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Булыкин Спартак Гильермо Абаскаль Станислав Черчесов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится