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Смородская: считаю, что ехать в Европу Миранчуку рано, Антон и Алексей - разные футболисты

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Бывший президент "Локомотива" высказалась о полузащитнике московского клуба Антоне Миранчуке.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я считаю, что ехать в Европу ему рано, языка он не знает, будет очень сложная адаптация, и как бы он совсем не потерялся. Меня никто слушать не будет и сделают так, как посоветуют агенты. Алексей и Антон — разные футболисты", - цитирует Смородскую "СЭ".

В текущем сезоне Антон Миранчук провел за московский "Локомотив" 31 матч и отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в пять миллионов евро. Контракт полузащитника с клубом истекает по окончании текущего сезона. После 23-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на десять очков.

Ольга Смородская Локомотив Алексей Миранчук Антон Миранчук
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